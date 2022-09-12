Rusya’nın bütçe fazlası düşüyor

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin bütçe gelirleri bu yılın ocak-ağustos döneminde 17,6 trilyon ruble düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın bütçe giderleri ise 17,5 trilyon ruble olurken, bütçe fazlası da 137 milyar ruble seviyesine geriledi.

Ülkenin bu yılın ocak-temmuz döneminde 481 milyar ruble düzeyinde gerçekleşen bütçe fazlası böylelikle yüzde 71 düşmüş oldu.

Rusya'nın yılın ilk 8 ayındaki petrol ve doğal gaz gelirleri de 7,8 trilyon ruble düzeyinde gerçekleşti.

Uzmanlar, Rusya’nın artan petrol ve doğal gaz gelirlerine rağmen, yaptırımların etkisini hafifletmek için