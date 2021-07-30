Rusya'nın en soğuk bölgesinde çıkan orman yangını 1 aydır devam ediyor

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaklaşık 1 aydır devam eden orman yangınlarında 1.5 milyon hektarlık alan küle döndü. Rusya’nın en soğuk bölgesi olan Yakutistan'da üst üste 3 senedir görülen şiddetli orman yangınlarının sıcak havalardan kaynaklandığı bildirildi. Yoğun duman, 280 bin kişilik bölgesel başkent Yakutsk'taki havaalanının geçici olarak kapatılmasına neden oldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölgesel acil durum ilan etti.

Yangının etkili olduğu bölgenin Fransa’nın yaklaşık 5 katı büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor. 5 binden fazla itfaiye çalışanının katıldığı yangın söndürme çalışmalarında alanın büyüklüğü nedeniyle yanan bölgenin 55'ine müdahale edilemiyor. Bu nedenle birçok gönüllü, itfaiye ekiplerine yardım ediyor. Sivil toplum örgütü Sinet-Spark bölgedeki gönüllülere uyku tulumu, eldiven ve ağır iş makinesi gibi ekipmanlar sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl Rusya'daki orman yangınlarının yüzde 80'i yine Sibirya'daki Yakutistan'da çıkmış, 5 milyon hektardan fazla alan yanmıştı.

Birçok bilim insanına göre Rusya, başta Sibirya ve Arktik bölgeleri olmak üzere iklim krizinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: Euronews