Rusya’yı G20’den çıkarma planı

Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinde 28. gün geride kalırken, Batı bloku Rus ekonomisi ve prestijini yıpratmak için uyguladığı yaptırımları artırma hesapları yapıyor. Reuters’ın Amerikan kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD ve Batılı müttefikleri, Rusya’yı G20’den çıkarmanın yollarını arıyor. Rusya’nın Endonezya büyükelçisi ise Batı’nın hesaplarını bozacak bir açıklama yaparak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zirveye katılmayı planladığını duyurdu. Rusya’nın saf dışı bırakılma teklifine başta Çin olmak üzere üye ülkelerden itiraz gelmesi de bekleniyor.

ABD SICAK BAKIYOR

Kulislerden sızan bilgilere göre G20 üyesi ülkeler çoktan kendi aralarında Rusya’yı üyelikten çıkarmanın yollarını tartışmaya başladı. Hatta dün Polonya’nın ABD’ye bunu resmen bildirdiği de konuşulanlar arasında. Polonya’nın bu teklifine ABD’nin sıcak baktığı iddia edildi. Polonya ve ABD arasında gerçekleşen görüşmeden sonra ABD’li bir yetkili, “Polonya’nın bu duruşuyla ilgili gerekli bilgileri aldık. Henüz bu konuda bir kararımız olmasa da Polonya’nın bu talebini doğru ve geçerli buluyoruz” sözlerini sarf etti.

PUTİN HESAPLARI BOZDU

Ancak Rusya’nın Endonezya büyükelçisinden bütün hesapları alt üst eden bir açıklama geldi. Jakarta Büyükelçisi Lyudmila Vorobyova, Putin’in G20 Zirvesi’ne katılmayı düşündüğünü açıkladı. Vorobyova, “Sadece G20 değil, birçok organizasyon Rusya’yı istemiyor. Batı’nın davranışları kesinlikle orantısız” dedi. Bu yıl Endonezya’da gerçekleştirilecek 2022 G20 Zirvesi’nin 30-31 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

ÇİN KARŞI ÇIKTI

Öte yandan söylentilerin konuşulduğu sırada, Rusya’nın saf dışı bırakılma bırakılma teklifine ilk tepki Çin’den geldi. AFP’de yer alan habere göre Çin Dışişleri sözcüsü Wang Wenbin, kararı desteklemeyeceklerini açıkça belirtti. Wenbin “G20 uluslararası bir ekonomik birlik, Rusya bu birliğin önemli bir parçası ve hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkenin birlikten atmaya hakkı yoktur” dedi. Ayrıca G20 üye ülkelerinden Suudi Arabistan ve Hindistan’ın da karara karşı çıkması bekleniyor.