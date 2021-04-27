Sadece 3'ü kurtarıldı: 17 ölü

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin, Sahil Güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir helikopterin, El Hierro adasının 490 kilometre güneybatısında denizde, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir tekneyi gördüğü belirtildi.

Askerlerin tekneden kurtardığı 3 kişinin, El Hierro adasındaki bir hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

Gran Kanarya adasından yola çıkan Sahil Güvenlik gemisinin ise 17 düzensiz göçmenin cansız bedeninin bulunduğu ve yaklaşık 20 saatlik uzakta bulunan tekneye doğru gittiği açıklandı.

Teknedeki 17 düzensiz göçmenin ölümünün, Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göçte, Ağustos 2020'den bu yana tespit edilen en büyük trajedi olduğu belirtildi.

Düzensiz göç akını bu yıl da devam ediyor

Bugünkü ölümlerle birlikte bu yıl içinde Kanarya Adaları'na gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden hayatını kaybedenlerin sayısı 65'i geçti.

Resmi verilere göre, Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na bir yıl öncesine oranla 2020'de, yüzde 756,8 artışla toplam 23 bin düzensiz göçmen gelmişti.

Sivil toplum örgütleri, bu düzensiz göç yolunda geçen yıl 850'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Düzensiz göç akını bu yıl da devam ediyor.

Diğer yandan Kuzey Afrika'daki İspanya toprağı Ceuta kentine, geçen hafta sonu Fas tarafından yüzerek gelen 130'dan fazla düzensiz göçmenin giriş yaptığı bildirildi.