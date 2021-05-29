Şah Rıza Pehlevi'nin Çavuşesku'ya hediye ettiği otomobile büyük ilgi

Romanya'nın komünist diktatörü olarak bilinen Nikolay Çavuşesku’ya cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle İran şahı tarafından hediye edilen lüks otomobile, koleksiyoncular tarafından teklif yağdı.

Romanya'nın başkenti Bükreş’teki Artmark adlı müzayede evinde yetkili isim Alina Panico, ‘‘Paykan Hillman Hunter’’ olarak bilinen araç için ilginin çok büyük olduğunu yüzlerce insandan teklif aldıklarını söyledi.

1967 yılında, İran Ulusal Şirketi tarafından üretilen ilk otomobil olma özelliğini taşıyan araca ilgi gösteren İranlı koleksiyoncular, otomobili İran İslam Devrimi’nin ulusal bir sembolü olarak da görüyor.

İRAN ŞAHI PAYKAN HİLLMAN AVCISINI NE ZAMAN HEDİYE ETTİ?

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, 1966'da Romanya'yı ziyaret ederek Romanya Sosyalist Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku ile ticari ve diplomatik bağları güçlendiren bir dostluk döneminde otomobili hediye etti.

Soğuk Savaş Dönemi’nin Doğu Avrupa’daki en baskıcı liderleri arasında gösterilen Çavuşesku’nun 1968-1989 yılları arasında diplomatik gezilerde kullandığı yolcu uçağı da geçtiğimiz günlerde açık artırmaya çıkmıştı.

1989’da Soğuk Savaş Dönemi'nin sonlarına doğru sosyalist ve komünist rejimlerin yıkılmasıyla, Çavuşesku ve eşi Elena Çavuşesku askerî mahkeme tarafından yargılanarak idam edildi.

İNGİLİZ OTOMOBİL MARKASI

Başlangıçta İngiliz eski otomobil markalarından olan ‘‘Hillman Hunter’’ daha sonra Chrysler otomotiv şirketi altında 1976 yılına kadar kullanılmaya devam etti. İran Ulusal Şirketi, Paykan'ı 1967'de Hillman lisansı altında üretti. Otomobil İran’da sembol bir figür haline geldi.

54 beygir gücünde olan limuzin formundaki araç saatte 145 kilometre hız yapabiliyor. Aracın açık artırmada fiyatı şimdilik 4,900 dolar.

Kaynak: Habertürk