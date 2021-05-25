Salgın Asya-Pasifik ülkelerinde yayılmaya devam ediyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13’ü yurt dışı kaynaklı 15 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 91 bin 6 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 51 kişi iyileşti.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 35’i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 516 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 136 bin 983’e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1938'e çıktı. Bugüne kadar virüs tespit edilen 126 bin 993 kişi iyileşti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 2 vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 836’ya yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 560 kişi iyileşti.

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 283 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 5 bin 456 vakanın tespit edildiği adada virüs nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 35'e çıktı. Virüse yakalanan 1133 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 972 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 188 bin 672'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 36 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 20 bin 19'a çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 120 bin 452 kişi iyileşti.

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 30 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 890 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 316 kişi iyileşti.

Bangladeş'te son 24 saatte 1675 yeni vaka tespit edildi, 40 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 792 bin 196 kişi virüse yakalanırken 12 bin 441 kişi hayatını kaybetti, 732 binden fazla kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Öte yandan, yetkililer başkent Dakka’da 2 kişide, genellikle Kovid-19 hastalarında görülen ve "siyah mantar" olarak bilinen mukormikoz enfeksiyonu tespit edildiğini bildirdi.

Mülteci Yardım ve Yurduna İade Komisyonundan (RRRC) Şah Rezvan Hayat, yaptığı açıklamada, Rohingyalara (Arakanlı Müslümanlar) Kovid-19 aşısı ve diğer konularda yardım almak için Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileriyle görüşmelerde bulunduklarını belirtmişti.

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 226 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 26 artışla 832'ye yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 135 bin 439’a çıktı, virüs tespit edilen 89 bin 194 kişi sağlığına kavuştu.

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 520 bin 461'e yükseldiği bildirildi.

Bugüne kadar, Kovid-19'a bağlı 6 bin 531 can kaybının yaşandığı ülkede, virüs bulaşan 398 bin 483 kişi iyileşti.

AA