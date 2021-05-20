Sanders, Filistinlilerin hayatını önemsemeyenlere sert çıktı

Sanders, "İsrailli 12 masum insanın hayatını kaybetmesi bir trajedi. Peki ya 227 Filistinlinin hayatı? Aralarında 64 çocuk ve 38 kadının da olduğu? Senatör Scott, aralarında 64 çocuk ve 38 kadının da olduğu Filistinlilerin ölmesini trajedi olarak görmüyor. İsrailli can kayıpları için yas tutmalıyız, ancak aynı zamanda Filistinliler için de yas tutmalıyız. Sanırım bazıları Filistinlilerin hayatının önemsiz olduğunu düşünüyor, umarım öyle değildir" ifadelerini kullandı.

❝İsrailli 12 masum insanın hayatını kaybetmesi bir trajedi...



Peki ya öldürülen 227 Filistinlinin hayatı önemli değil mi?❞



ABD'li Senatör Bernie Sanders'dan Gazze tepkisi — euronews Türkçe (@euronews_tr) May 20, 2021