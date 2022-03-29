"Savaş, Avrupa ile ABD arasındaki ittifakı daha da güçlendirdi"

AB Komisyonu Finanstan Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness ile ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Brüksel'de gerçekleştirecekleri görüşme öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

McGuinness, Ukrayna halkına ve yönetimine transatlantik desteğin süreceğine işaret ederek, "Yaptırımlar, Putin rejimine ve savaşın ortaklarına ekonomik acı çektirmek için çok önemli." diye konuştu.

Yaptırımların, Kremlin'in Ukrayna'ya yasadışı saldırısını sürdürmesini daha da zorlaştırdığını anlatan McGuinness, AB ve ABD'nin katı ve eş zamanlı yaptırımlar konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

McGuinness yaptırımların etkili ve tam olarak uygulanmasını sağlamanın önemine işaret ederek, yaptırımlar konusunda çalışmaları güçlendirmek ve ileriye taşımak için çeşitli konuları görüşeceklerini anlattı.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo da Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa ile ABD arasındaki ittifakı daha da güçlendirdiğini belirtti.

Rusya ekonomisinin uygulanan ekonomik yaptırımlardan olumsuz etkilendiğini anımsatan Adeyemo, Kremlin'in savaş kaynaklarının azaldığını ifade etti.

Adeyemo, "Kremlin'in daha az kaynağa sahip olmasını sağlamak için adım atmaya devam etmekte kararlıyız." diye konuştu.

Yaptırımlardan kaçınma çabalarına da odaklanacaklarını kaydeden Adeyemo, bireylerin, şirketlerin ve ülkelerin uygulanan yaptırımların çevresinden dolaşmalarını önceleyeceklerini belirtti.