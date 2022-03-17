Savaşa hayır pankartı açan Rus gazeteciden Macron’un teklifine ret

BFM TV'nin haberine göre, Ovsyannikova, Alman dergisi Der Spiegel’e verdiği mülakatta, ülkesini terk etmek istemediğini belirtti.

Gazeteci, Macron’un Fransa’ya iltica teklifini, “Ben bir vatanseverim, oğlum daha da fazla vatansever. Hiçbir koşulda ayrılmak, başka yere gitmek istemiyoruz.” ifadeleriyle geri çevirdi.

Aklı başında kimsenin kardeş bir halka yönelik bu savaşı kabul etmeyeceğini söyleyen Ovsyannikova, eylemi için “Rusların da bu savaşa karşı olduğunu göstermek istedim. Batı'da birçok insan bunu anlamıyor.” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Rusya'nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal”da önceki gün, akşam haberlerinin yayınlandığı sırada elinde "savaşa hayır" yazılı pankartla spikerin arkasından ekrana çıkan 43 yaşındaki Ovsyannikova, protestosunun ardından gözaltına alınmıştı.

Ovsyannikova, Moskova’da çıkarıldığı mahkemede, haber vermeden halka açık etkinlik düzenlemeyle ilgili yasayı ihlalden yargılanmış ve 30 bin ruble para cezasına çarptırılmıştı.

Babası Ukraynalı, annesi Rus olan Odessa doğumlu gazeteci, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istemişti.