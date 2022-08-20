Savaşta ele geçirilen Rus silahları "Bağımsızlık Günü" kutlamaları için Kiev'e getirildi

Ukrayna Bakanlar Kurulu, 24 Ağustos'ta yapılması planlanan Bağımsızlık Günü kutlamaları dolayısıyla karar aldı.

Buna göre, Ukrayna'nın 1991'de elde ettiği bağımsızlığın 31. yıl dönümünde Kiev'deki Anavatan anıtı ile diğer ünlü anıt ve yapılar, Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı renk çiçeklerle süslenecek.

Kutlamalar kapsamında Kiev'deki Ayasofya Katedrali'nde, ülkedeki tüm kiliselerin papazlarının katılımıyla ayin düzenlenecek ve Ukrayna için dua edilecek.

Savaşta ele geçirilen Rus silah ve araçları da Kiev'in ana caddesi Kreşatik'te sergilenecek. Silah ve araçların bir kısmı Kreşatik Caddesi'ne getirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da hem sağlam ele geçirilen hem de vurularak tahrip edilen tank, zırhlı araç ve füze sistemlerinin caddedeki görüntüsünü paylaştı.

Ukrayna Bağımsızlık Günü

Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosu, 24 Ağustos 1991'de Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan eden belgeyi onaylamıştı.

Ukraynalıların yüzde 90'ı 1 Aralık 1991'de düzenlenen referandumda, Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsız olması için oy vermişti.