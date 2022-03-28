banner39

banner35

Savaşta ölen Ukraynalı askerler için cenaze töreni

Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı 2 asker için Lviv’de cenaze töreni yapıldı.

Dünya 28.03.2022, 14:45
Savaşta ölen Ukraynalı askerler için cenaze töreni

Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı askerler Pavel Chernikov ve Roman Valkov, Lviv’de toprağa verildi.

Peter ve Paul Kilisesi’nde düzenlenen cenaze törenine katılan ölen askerlerin yakınları, duygusal anlar yaşadı.

1990 doğumlu Pavel Chernikov ve 1975 doğumlu Roman Valkov, 18 Mart Cuma günü Ukrayna’nın doğusunda çıkan çatışmalarda ölmüştü.

#Ukraynalı askerler #savaş #rusya #Ukrayna
Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?