Savunma Bakanlığıyla tartışmaları sonunu getirdi: Genelkurmay Başkanı görevden alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Savunma Bakanlığı ile yaşadığı uyuşmazlıklar nedeniyle Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak'ı görevden aldı.

Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergey Nikoforov, yaptığı açıklamada, Homçak'ın yerine Ukrayna ordusunun 'kuzey birliği'nden sorumlu Valeriy Zalujnıy’nın atanacağını bildirdi.

Nikoforov, "Zelenskiy, Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında sinerji görmek istiyor ancak maalesef bu sinerjiyi görmek yerine tartışmalar görüyoruz." diye konuştu.

Ukrayna medyasında son dönemde yer alan bazı haberlerde, 21 Mayıs 2019'dan bu yana Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Homçak'ın, ülkenin Savunma Bakanlığı ile çeşitli tartışmalar yaşadığına yönelik haberler yer almıştı.

Ukrayna ordusu, 2014'ten bu yana 14 bin kişinin hayatını kaybettiği çatışmada, ülkenin doğusundaki Rusya destekli ayrılıkçılarla savaşıyor.