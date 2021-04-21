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Seçil Atasoy yeniden seçildi

Prof. Dr. Sevil Atasoy, yeniden BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyeliğine seçildi. Bu göreve 3. kez seçilen Atasoy, 2027'ye kadar görevde kalacak.

Dünya 21.04.2021, 22:55
Seçil Atasoy yeniden seçildi

Prof. Dr. Sevil Atasoy, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinde yapılan seçimlerde, Viyana merkezli kurula yeniden üye seçildi.

BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunda ilk olarak 2005-2010'da görev yapan Atasoy, kurulun başkanlığını da üstlenen ilk Türk vatandaşı olmuştu.

Halen BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyesi olan Atasoy, 2022-2027 döneminde de bu görevi sürdürecek.

BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunun 13 üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA
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