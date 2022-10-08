Seferberlikten kaçan 2 Rus Bering Denizi'ni geçerek ABD'ye ulaştı

ABD'li Cumhuriyetçi Partili Senatör Lisa Murkowski'nin ofisinden yapılan açıklamada, Rus vatandaşlarının küçük bir tekneyle Alaska eyaletine bağlı küçük bir adaya geldiği belirtildi.

Senatörünün Sözcüsü Karina Borger, ABD Sahil Güvenlik ve Gümrük ve Sınır Koruma Birimi ile iletişim halinde olduklarını ve "Rus vatandaşlarının zorunlu askerlik hizmetinden kaçınmak için Rusya'nın doğu kıyısındaki bir yerden kaçtıklarını söylediklerini " aktardı.

ABD Sahil Güvenlik ve Gümrük ve Sınır Koruma Birimi sözcüleri ise konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakarak basın mensuplarını ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na yönlendirdi.

Ancak kurum, iki Rus vatandaşının "tarama ve incelemeyi de kapsayan süreç için farklı bir birime nakledildiği ardından Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca ABD göçmenlik yasalarına uygun olarak işlem göreceği" belirtildi.

Alaska Senatörleri Cumhuriyetçi Murkowski ve Dan Sullivan iki Rus'un, St Lawrence Adası'nda yaklaşık 600 kişinin yaşadığı Gambell kasabası yakınlarındaki bir plaja ulaştığı bilgisini paylaştı.

Putin'in seferberlik kararı sonrası Rus vatandaşları, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu komşu ülkelere akın ediyor.

Kaynak: Euronews