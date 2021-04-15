Şi, Merkel ve Macron İklim Zirvesi'nde görüşecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying yaptığı yazılı açıklamada Şi'nin, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yarın yapılacak "İklim Zirvesi'nde görüşeceğini kaydetti.

Şi'nin zirveye başkent Pekin'den çevrim içi iştirak edeceğini belirten Hua, zirve davetinin Macron’dan geldiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA