Siber dünyada savaş çanları çalıyor

Avrupa’nın ortasında insanların sığınaklara inmesi için yeniden sirenlerin çalacağını kimse beklemiyordu. Bugüne kadar genellikle söylem ve çoğunlukla siber saldırılar üzerinden ilerleyen süreç artık başka bir boyut kazandı.

Saldırılarda tanklar, füzeler, uçaklar ve yarattıkları tahribat konuşulsa da yüksek tansiyonun yaşandığı alanlardan biri de siber dünya... Bu alan zaten uzun süredir ‘meydan okuma’ yeri olarak görülüyordu ancak ilk kez işin boyutu farklılaştı.

Peki, Ukrayna-Rusya arasında başlayan ama kısa sürede Rusya ile ABD, AB, NATO, İngiltere ve çok sayıda ülkenin mücadelesine dönüşen meselenin siber boyutu bize ne anlatıyor?

Belki de ilk kez böylesine bir cepheleşme görüyoruz

Siber güvenlik alanında istihbarat ve devlet destekli siber aktiviteler konularında çalışmalar yapan Ersin Çahmutoğlu, siber alanın belki de hiç olmadığı kadar bir cepheleşme içerisinde olduğu görüşünde.

Bir tarafta Ukrayna'ya destek veren hacker gruplar ve hacktivistler’in diğer tarafta Rusya'ya destek veren grupların olduğuna işaret eden Çahmutoğlu, Rusya'nın siber aktörlerinin doğrudan Kremlin'in çıkarlarına hizmet edecek şekilde zaten uzun yıllardır çalıştığını söylüyor.

Sayıları bir anda arttı

“Gelişmiş siber aktörler olarak adlandırılan bu gruplar genellikle istihbarat toplama amaçlı faaliyetler yürütüyor.” diyen Çahmutoğlu’na göre Ukrayna'da da bu grupların faaliyetleri net şekilde görülüyor.

“Ancak bir farkla” diyor Çahmutoğlu ve devam ediyor:

“Bu eylemlerin arasında verileri silen, yok eden, altyapılara hasar veren yaklaşımlar da görmeye başladık. Ukrayna devlet kurumlarını 15 Şubat’tan itibaren hedef almaya başladılar. Bu süreç yoğun bir şekilde devam ediyor.

Cephenin diğer tarafında ise Ukrayna var. Kiev yönetimi de geçtiğimiz günlerde bir siber ordu kurduğunu duyurmuştu. O gün yaklaşık 500 kişi olduğu açıklanan bu grubun bugün binlerce kişiye ulaştığı tahmin ediliyor. Bu birim doğrudan Rus siber altyapısına karşı saldırılar yürütüyor.”

AB ülkeleri de NATO da sürece dahil oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in “Eğer Rusya geniş çaplı bir siber saldırı başlatırsa NATO’nun 5. maddesi devreye girer.” demecini hatırlatıyoruz Çahmutoğlu’na… Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlara bir süre sonra AB ülkeleri ve NATO’nun da dahil olduğu biliniyor.

Doğrudan 6 AB ülkesinin teknik destek ve tim desteği sağladığını söylüyor Çahmutoğlu.

“NATO da bu yapıya destek vereceğini söyledi. Aslına bakarsanız en büyük destek küresel alanda en aktif hacktivist grup olarak bilinen Anonymous'dan geldi. Rus siber altyapısını adeta felç ettiler. Devlet kurumlarına, bankalara, şirketlere, medya kuruluşlarına yoğun saldırılar var. Anlaşılan o ki bu saldırılar artarak sürecek. Siber cephe, savaşın seyrine göre genişlemeye devam edecek.”

Kritik altyapılar hedef alınırsa Rusya altından kalkamaz

Rus grupların siber dünyada son derece yetkin anıldığını hepimiz biliyoruz. Çahmutoğlu’nun ‘Çok sayıda grup Rusya’ya karşı birleşti’ cümlesi ‘Siber saldırılar bu şekilde devam ederse ne olur?’ sorusunu da beraberinde getiriyor…

Çahmutoğlu, Rusya karşıtı cephede hemen hepsi alanında uzman on binin üzerinde hacker olduğunu söylüyor ve sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Hepsi mesailerini Rusya'ya siber saldırı için ayırdı. Rus network ağlarını en temel hedef olarak belirlediler. Bütün bu girişimler bence Rusya'nın beklemediği bir karşı yanıttı. Kremlin yönetiminin adeta siber şok yaşadığını düşünüyorum. Bu eylemler artarak devam ederse, özellikle kritik altyapılar hedef alınırsa, Rusya bunun altından kalkamaz.

Herkesin aklından ‘Peki ya sulh?’ cümlesi geçiyor… Sahada barış sağlansa bile siber alanda sulh mümkün görünmüyor. Arka planda bu saldırıların süreceğini kanaatindeyim. Çünkü devlet dışı aktörlerin ideolojik motivasyonları buna çok uygun.

Tek bir istisna olabilir… Devletlerle doğrudan emir, komuta veya koordine faaliyetleri söz konusu olmaz. Ancak siber espiyonaj noktasında faaliyetler uzun yıllardır devam ettiği gibi yine devam edecektir. Siber sulh kavramı tarafların bir anlaşmaya varmasıyla olabilir. Fakat bunun dayanağının ne olabileceği ne kadar sürebileceği konusunda şimdiden bir şeyler söylemek zor.”