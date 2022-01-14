Siber saldırıya uğrayan Ukrayna, NATO'dan destek alıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın devlet kurumlarının siber saldırıya uğraması hakkında açıklama yaptı.

Saldırıları güçlü şekilde kınadığını belirten Stoltenberg, NATO'nun Brüksel'deki siber güvenlik uzmanlarının Ukraynalı uzmanlarla mevcut siber faaliyetler hakkında bilgi alışverişi yaptığını kaydetti.

Ayrıca Ukrayna'daki NATO uzmanlarının da Ukrayna makamlarına sahada destek verdiğini aktaran Stoltenberg, "Önümüzdeki günlerde NATO ve Ukrayna, NATO'ya ait 'kötü amaçlı yazılım paylaşma platformuna' Ukrayna'nın erişimini de içeren, geliştirilmiş siber iş birliği hakkında bir anlaşma imzalayacak." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığının da aralarında olduğu bazı kurumların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, geniş kapsamlı bir siber saldırı nedeniyle kendi bakanlıklarının ve bazı kamu kurumlarının internet sitelerinin çalışmadığını bildirmişti.