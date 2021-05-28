Sığınmacılar Frontex'e dava açtı

Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunmasından sorumlu kurumu Frontex aleyhine “baskı ve şiddete maruz kaldıkları” gerekçesiyle iki sığınmacı tarafından Avrupa Adalet Divanı’nda dava açıldı.

AB içinde hukuki konularda çalışmalarda bulunan üç sivil toplum kuruluşunun girişimiyle yapılan başvuru 21 Mayıs’ta gerçekleşti. “Front-Lex”, “Progress Lawyers Network”, ve “Greek Helsinki Monitor” isimli sivil toplum kuruluşları ilk defa Avrupa Adalet Divanı’na, Frontex aleyhinde bir dava açıldığını duyurdu.

Açıklamada Ege’de Midilli Adası’na ulaşan yaşı küçük bir Kongo vatandaşı ile Burundi vatandaşının, “saldırıya uğradıkları, soyuldukları ve gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilip, su ve yiyecek olmadan sallarda terk edildikleri" suçlamasıyla Frontex’e dava açıldığı aktarıldı.

Ege Denizi’nde Yunan sahil koruma gücü ile birlikte faaliyet gösteren Frontex ise yaptığı açıklamada, hiçbir somut kanıt olmadan suçlamanın yapıldığı görüşünü dile getirdi ve davanın açılmasına öncülük eden sivil toplum örgütlerini suçladı.

Başvuruyu yapanlardan Front-Lex yönetimi, Frontex’in Ege’deki faaliyetlerine son vermesini istiyor.

Frontex, ocak ayında düzensiz göçmenleri yasa dışı bir şekilde sınır dışı ettiği için Macaristan’ın sığınmacı politikasını eleştiren Avrupa Adalet Divanı, Frontex’in bu ülkedeki faaliyetlerini askıya almıştı.

Frontex AB üyesi ülkelerin komşularıyla olan sınırlarının korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla 26 Ekim 2004 tarihinde kuruldu.

Frontex, düzensiz göçmenlerin Ege'den Türkiye'ye yasa dışı olarak geri itilmesiyle ilgili oldukça sık suçlamalara hedef oluyor. AB Komisyonu, bu konuda daha önce soruşturma başlatmış, ancak bir sonuca ulaşılamamıştı.

Kaynak: Euronews