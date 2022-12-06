Silah satışı 7 yıldır artıyor: 2018'den bu yana listenin başındaki beş firma ABD merkezli

Dünya genelinde, Kovid-19 salgınının neden olduğu küresel tedarik zinciri sorunlarına rağmen silah satışları art arda yedi yıldır artış gösteriyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) raporuna göre, savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2021’de silah ve askeri hizmet satışları bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artışla 592 milyar dolara ulaştı. Böylece satışlar 7 yıldır art arda arttı. Raporda, geçen yıl artışın bir önceki yıla göre daha yüksek olduğuna dikkat çekilirken, ancak yine de söz konusu artışın Kovid-19 öncesi dört yıl ortalaması olan yüzde 3,7'lik artışın altında kaldığı belirtildi. Tedarik zinciri sıkıntılarının 2021'de silah ticaretini engellemeye devam ettiğine yer verilen raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bir sonucu olarak bu sıkıntıların muhtemelen daha da kötüye gideceği ifade edildi.

TÜRKİYE’DEN İKİ ŞİRKET

Raporda, Batılı ülkeler için Rusya'nın silah üretiminde kullanılan hammaddelerin önemli bir tedarikçisi olduğu vurgulandı. 2018'den bu yana listenin başındaki beş firmanın tamamının ABD merkezli olması dikkati çekti. Bu firmalar Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon ve General Dynamics olarak sıralandı. Küresel savunma sektöründeki en büyük 100 şirket içindeki ABD'li toplam 40 şirket, 2021'de 299 milyar dolarlık silah satışı yaparak, reel olarak bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artışla tüm satışların yüzde 51'ini karşıladı. Listedeki sekiz Çinli silah şirketinin toplam satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artışla 109 milyar dolara yükselmesi dikkati çekti. İlk 100 şirket içinde merkezi Avrupa'da bulunan 27 şirket yer alırken, bunların toplam silah satışları yüzde 4,2 artarak 123 milyar dolara ulaştı. Listeye geçen yıl girmeyi başaran ASELSAN 56. sırada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii de 84. sırada yer aldı. İki şirketin satışları toplamda yüzde 12 artarak 3 milyar 360 milyon dolara ulaştı.