Silah şirketleri Ukrayna'daki savaşı nasıl "fırsata" çevirdi?

Batılı ülkeler bir yandan Ukrayna'ya silah yardımı yaparken bir yandan da savunmalarını güçlendirmek amacıyla silah ticaretini hızlandırdı.

Silah ticaretinde öne çıkan ülke Amerika Birleşik Devletleri.

ABD'li şirketlerin doğrudan askeri teçhizat ve silah satışları geçen yıl yüzde 49 arttı, 205 milyar 500 milyon dolara yükseldi.

ABD, Ukrayna'ya yüklü miktarda askeri yardımda bulundu.

Biden yönetiminde Ukrayna'ya yapılan askeri yardım 22 milyar dolara yaklaştı.

ABD'li Raytheon, Lockheed Martin ve Northrop Grumman savaştan en kazançlı çıkan şirketler oldu.

Son olarak ABD, Ukrayna'ya 31 M1 Abrams tankı verileceğini açıkladı.

ABD'li General Dynamics Land Systems tarafından üretilen tankların her birinin maliyeti, eğitim ve bakım dahil 10 milyon doların üzerinde.

Savaşı fırsata dönüştüren yalnızca ABD değil.

İngiltere de Ukrayna'ya yardım üzerinden savunma harcamalarını artırdı.

2022 yılında Ukrayna'ya 2 milyar 300 milyon pound değerinde askeri yardım yaptı.

İngiliz BAE Systems, savaştan kazançlı çıkan şirketlerden oldu.

Polonya'nın 14, Almanya'nın da 14 Alman yapımı Leopard 2 tankını Ukrayna'ya göndereceğini duyurması, tankın üreticisi silah şirketi Kraus-Maffei'ye yarayacak.

Yunanistan ise envanterindeki eski zırhlı araçları Ukrayna'ya göndererek, Almanya'dan yeni Marder zırhlıları alıyor.

Fransa, Kanada, Hollanda gibi çok sayıda ülkenin savunma sanayii de Ukrayna'ya gönderilmek üzere tanksavar ve uçaksavar füzeleri üretiyor.