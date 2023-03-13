Silikon Vadisi Bankası neden battı, bu sadece bir başlangıç mı?

Silikon Vadisi Bankası neden battı sorusu başta Amerikan bankacılık sektörü olmak üzere bütün dünya ekonomileri tarafından merakla soruluyor. Dünyanın en güçlü bankacılık sistemlerinden birine sahip olan ABD'de son 15 gün içerisinde 2 bankanın batması endişeleri iyice artırdı. ABD'de yaşanan her olumsuz gelişmenin dünyanın geri kalan diğer ekonomilerini de olumsuz etkilediği düşünüldüğünde bu konunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Peki, Silikon Vadisi Bankası neden battı?

SİLİKON VADİSİ BANKASI NEDEN BATTI?

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), piyasalarda düşüşe neden olan Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) iflas ettiğini duyurdu.

Bankaya Kayyum atandığı açıklandı. Bankanın iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD’de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. FDIC’den yapılan açıklamada, SVB’ye Kaliforniya Finansal Koruma ve Inovasyon Departmanı tarafından sigortalı mevduatları korumak için kayyum atandığı aktarıldı. Açıklamada, FDIC’nin sigortalı mevduat sahiplerini korumak için Santa Clara Mevduat Sigortası Ulusal Bankası’nı (DINB) kurduğu ve SVB’nin tüm sigortalı mevduatlarının buraya aktarıldığı kaydedildi.

Ayrıca tüm sigortalı mevduat sahiplerinin en geç 13 Mart’ta mevduatlarına tam erişime sahip olacağı belirtilerek bankanın varlıklarının satıldığı belirtildi. Sigortasız mevduat sahiplerine gelecekte temettü ödemeleri yapılabileceği de aktarıldı. SVB’nin Kaliforniya ve Massachusetts’te 17 şubesi olduğu belirtilen açıklamada, bankanın ana ofisi ve tüm şubelerinin 13 Mart’ta düzenleyicinin kontrolü altında yeniden açılacağı vurgulandı. Açıklamada, DINB’nin SVB’nin normal çalışma mesaisini sürdüreceği, bankacılık faaliyetlerinin yeniden başlayacağı bildirildi.

31 Aralık 2022 itibarıyla SVB’nin toplam varlıkları yaklaşık 209 milyar Dolar ve toplam mevduatı yaklaşık 175.4 milyar dolar.

Bu yılın ilk bana iflasına imza atan SVB Financial Group’un 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1.8 milyar dolar zararla kapattığına dikkat çekildi. Bankanın 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrasında Hisse fiyatı yüzde 60’ın üzerinde değer kaybetmişti.

ABD Merkez Bankası Fed’in yürüttüğü faiz politikasının tahvil piyasasında yarattığı yüke dayanamayan 209 milyar dolarlık büyüklüğe sahip Silikon Vadisi Bankası battı.

BİR GÜNDE %60 ERİDİ

21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası Silikon Vadisi Bankası hisse fiyatı dün yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetti. Girişim sermayesi yatırımcıları, şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi krizi derinleştirdi.

ABD Merkez Bankası Fed’in politika faizini beklentilerin üzerinde bir noktaya kadar yükselteceğine yönelik fiyatlamalar sonrası bazı bankaların tahvil pozisyonlarında oluşan zararları realize etmek zorunda kaldı. Bu durum ABD'nin bankacılık sektöründe endişeleri artırmıştı.

Fed Mart 2022'den bu yana 8 kez faiz ardırdı. Faizleri yüzde 0,25'ten yüzde 4,75'e çıkaran Fed, oranı yüzde 5'in üzerine çakırmayı planlıyor.

FEDERAL SİGORTA KURUMU EL KOYDU

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), piyasalarda piyasaları sarsan Silikon Vadisi Bankası’na (SVB) el koyarak kayyum atadı. FDIC'den yapılan açıklamada, FDIC’nin sigortalı mevduat sahiplerini korumak için Santa Clara Mevduat Sigortası Ulusal Bankasını (DINB) kurduğu ve SVB’nin tüm sigortalı mevduatlarının buraya aktarıldığı kaydedildi. Açıklamada, tüm sigortalı mevduat sahiplerinin en geç 13 Mart’ta mevduatlarına tam erişime sahip olacağı belirtilerek bankanın varlıkları satılırken sigortasız mevduat sahiplerine gelecekte temettü ödemeleri yapılabileceği aktarıldı.

209 MİLYAR $'LIK BATIŞ

Varlıkları dikkate alındığında ABD'nin büyük bankaları arasında 16'ncı sırada yer alan bankanın; Kaliforniya ve Massachusetts’te 17 şubesi var. Silikon Vadisi Bankası’nın 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 209 milyar dolarlık varlığına karşılık 175,4 milyar dolarlık mevduat yükümlülüğü bulunuyor. Bankanın iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük ikinci banka iflası oldu.

SVB'nin iflası ABD ve Avrupa'da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilerken, bankacılık hisselerinde genel olarak düşüşe neden oldu.

İNGİLTERE’YE SIÇRADI

ABD finans piyasasını sarsan banka batışı gerginliği İngiltere’ye de sıçradı. İngiltere Merkez Bankası (BoE), Silikon Vadisi Bankası’nın İngiltere kolunu tasfiye etmek istiyor. İngiltere Merkez Bankası, Silicon Valley Bank UK Limited'i iflas prosedürüne sokmak için mahkeme kararı istediğini açıkladı. Açıklamada, “SVB UK'nin Birleşik Krallık'ta sınırlı bir varlığı var ve finansal sistemi destekleyen kritik bir işlevi yok. Bu arada, firma ödeme yapmayı veya mevduat kabul etmeyi bırakacak. Diğer varlık ve yükümlülükler bankanın tasfiye memurları tarafından yönetilecek ve geri alınan fonlar alacaklılara devredilecek” dedi.

YELLEN: BANKALARI YAKINDAN İZLİYORUZ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, SVB Financial Group’un yaşadığı kayıplar sonrası bazı bankalarla ilgili gelişmeleri “dikkatle” izlediğini bildirdi. Yellen, ABD Başkanı Joe Biden’ın dün Kongre’ye sunduğu 2024 mali yılı bütçe teklifine ilişkin Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen oturuma katıldı. Söz konusu oturumda üyelerin sorularını yanıtlayan Yellen, tahvil piyasasındaki baskının ve SVB Financial Group’a ilişkin gelişmelerin sorulması üzerine, “Bazı bankaları ilgilendiren son gelişmeler var, dikkatle izliyorum. Bankalar finansal kayıplar yaşadığında bu bir endişe konusu olmalıdır” yanıtını verdi.