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Sırbistan'da İsrail protestosu

Balkan ülkesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.

Dünya 12.05.2021, 17:54
Sırbistan'da İsrail protestosu

Sırbistan'daki Filistin Diasporası tarafından "Filistin'e Özgürlük" sloganıyla düzenlenen gösteride, İsrail'in Filistinlilere saldırılarının durdurulması istendi.

Filistin Diasporası Başkanı Sami Hijjo, burada yaptığı açıklamada, Filistinlilerin özgür bir ülkede yaşamak istediklerini ifade ederek "Barış içinde yaşamak istiyoruz. Kudüs kimsenin kimseye hediyesi değildir, olamaz. Kudüs, kuşatma altına alınmış bir kenttir." dedi.

Hijjo, bütün ülkeleri ve Sırbistan'ı, İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulmün durdurulması için çaba göstermeye çağırdı.

AA

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#Sırbistan
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