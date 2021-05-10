Sırbistan'dan Türkiye'ye teşekkür

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasını görüşmek üzere Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'u kabul etti.

Brnabic, Türkiye'ye salgında Sırbistan'a yaptığı yardımlar nedeniyle teşekkür ederek, yakın zamanda başlayacak aşı sertifikası uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Aksoy da yaklaşan turizm sezonunda karşılıklı seyahatlerde büyük kolaylık sağlayacak uygulamanın gelecek günlerde nota teatisi yoluyla hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuya ilişkin Sırp ve Macar mevkidaşlarıyla birer görüşme yaptığını anımsatan Aksoy, 2019'da Türkiye’yi 300 bine yakın Sırp turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Görüşmeye katılan Sırbistan Ticaret ve Turizm Bakanı Tatjana Matic da aşı sertifikaları sayesinde bu yılki turizm sezonunun geçen yıla oranla çok daha olumlu geçeceğini vurguladı.