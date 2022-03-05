Siviller İrpin kentinden kaçmaya çalışıyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınında yer alan ve ulaşım altyapısının tamamen tahrip edildiği İrpin kentinde son günlerde Rus hava saldırısının yoğunlaşmasıyla siviller kendi imkanlarıyla kentten ayrılıyor.

AA’nın çektiği görüntülerde, binlerce kent sakininin, kucaklarında çocuklarıyla daha önce Rus ordusunun Kiev’e girmesini önlemek için Ukrayna askerleri tarafından havaya uçurulan köprüyü geçerek kaçmaya çalıştıkları görülüyor.

Kedi ve köpeklerini yalnız bırakmayan kent sakinleri, askerlerin yardımıyla köprüyü geçmeye çalıştı.