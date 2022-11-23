Son 8 yılda göç esnasında 50 binden fazla kişi öldü

IOM, yayımladığı raporda, Kayıp Göçmenler Projesi kapsamında göçmen ölümlerini kaydetmeye başladığı 2014'ten bu yana can kaybı sayılarını ve yaşamını yitiren göçmenlerin uyruklarını paylaştı.

Raporda, 2014'ten bu yana 50 binin üzerinde kişinin göç yolculuğunda hayatını kaybettiği, bu kişilerden 30 bininin uyruğunun belirlenemediği kaydedildi.

Uyruğu tespit edilebilen göçmenlerden yaklaşık 9 bininin Afrika, 6 bin 500'ünün Asya ve 3 bininin Amerika ülkelerinden göç ettiğinin belirlendiği aktarıldı.

En çok ölümler Afganistan, Myanmar ve Suriye'den

Göç güzergahında ölenlerin büyük çoğunluğunu Afgan, Suriyeli ve Myanmarlıların oluşturduğu kaydedilen raporda, Afganistan'dan 1795, Myanmar'dan 1467, Suriye'den ise 1118 kişinin göç yolculuğunda hayatını kaybettiği bildirildi.

Raporda, toplam can kayıplarının yarısından fazlasının Avrupa ve Akdeniz güzergahında meydana geldiği, Avrupa sularında 16 binden fazla göçmenin kayıplara karıştığı veya öldüklerinin tahmin edildiği kaydedildi.

Raporu kaleme alan araştırmacılardan Julia Black, yazılı açıklamasında, "Her yıl göç yollarında binlerce kişi hayatını kaybederken bu trajedileri ele almak veya önlemek için çok az tedbir alınıyor." ifadesini kullandı.

Black, kişiyi kendi ülkesini terk etmeye zorlayan sebep ne olursa olsun, hiç kimsenin daha iyi bir hayat arayışında can vermeyi hak etmediğini vurguladı.