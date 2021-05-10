Son dakika: BM Filistin için toplanıyor
Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu Doğu Kudüs'te İsrail tarafının yükselttiği şiddet olaylarını görüşmek üzere acilen toplanma kararı aldı.
Dünya 10.05.2021, 01:20
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK, Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin İsrailli yetkililerce zorla tahliyesinin ardından artan gerginliği, yerel saatle 09.00'da kapalı oturumda görüşecek.
İsrail polisinin 7 Mayıs'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahalelerinde şimdiye kadar en az 205 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
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