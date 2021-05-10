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Son dakika: BM Filistin için toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu Doğu Kudüs'te İsrail tarafının yükselttiği şiddet olaylarını görüşmek üzere acilen toplanma kararı aldı.

Dünya 10.05.2021, 01:20
Son dakika: BM Filistin için toplanıyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK, Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin İsrailli yetkililerce zorla tahliyesinin ardından artan gerginliği, yerel saatle 09.00'da kapalı oturumda görüşecek.

İsrail polisinin 7 Mayıs'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahalelerinde şimdiye kadar en az 205 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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#BM #filistin
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