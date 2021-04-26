Son hazırlıklar: Görüşecekler
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşme sürecinde sona yaklaşıldı. Zelenskiy'in görüşme için talimat verdiği bildirildi.
Dünya 26.04.2021, 17:19
Ukrayna Resmi Haber Ajansı Ukrinform'a göre, Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Donbas'ta görüşme teklifine cevaben Putin'in kendisini Moskova'ya davet ettiğini hatırlattı.
Görüşmenin yer ve zaman gibi detayları konusunda Yermak'a Kremlin ile irtibat kurması talimatı verdiğini aktaran Zelenskiy, önemli olanın görüşme ve müzakerelerin gerçekleşmesinin olduğunu ifade etti.
Zelenskiy, görüşmenin nerede yapılacağı konusunun ise detay olduğuna dikkati çekti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 20 Nisan'da Putin'e Donbas'ta görüşmeyi teklif etmişti.
Kaynak: AA
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