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Sörf yaparken köpek balığıyla burun buruna geldi

Porto Riko'da bir sörfçünün köpek balığıyla burun buruna geldiği anlar amatör kamerayla kaydedildi.

Dünya 01.12.2021, 08:44 01.12.2021, 08:57
Sörf yaparken köpek balığıyla burun buruna geldi

Porto Riko'nun Middles Plajı'nda bir sörfçü köpek balığıyla yakın temasa geçti.

Sahilde bulunan ve arkadaşının köpek balığıyla karşılaşmasını filme alan Jorge Benitez, Reuters'e böyle bir manzaranın bölgede yaygın olmadığını söyledi.

Benitez, "Gördüğüm ilk köpekbalığı bu. Bu bölgelerde oldukları biliniyor, ancak görünüşe göre yeterince yiyecekleri var, bu yüzden neredeyse hiç olay yaşamadık," dedi.

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#köpek balığı
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