Stalin'in yeğeni dolandırıldı

Eski Sovyetler Birliği Hükümet Başkanı Josep Stalin'in 93 yaşındaki yeğeni Leonid Alliluyev telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

İkinci Dünya gazisi yaşlı adam geçen yıl sonunda yaşanan olayı henüz fark etti.

Alliluyev birkaç ay önce yaşanan olayda kendisini Merkez Bankası çalışanı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu.

3 milyon lirasını dolandırıcılara kaptırdı

Sahte banka görevlileri yaşlı adama hesabından bir takım kişilerin para çekmeye çalıştığını söyledi.

Güvenlik için yeni bir hesap açması ve parayı bu hesaba nakletmesini istedi.

Yaşlı adam 16 milyon rublesini yani yaklaşık 3 milyon lirasını dolandırıcılara kaptırdı.

Dolandırıcılar yakalandı

8 şubat günü polise müracaat eden yaşlı adam olanları yetkililere anlatarak şikayetçi oldu.

Rus güvenlik birimleri, Alliluyev'in geçen yıl mart ayında da 3 buçuk milyon rublesini dolandırıcılara kaptırdığını açıkladı.

Yaşlı adamın polise başvurması sonucu dolandırıcıların yakalandığı açıklandı.