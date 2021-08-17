Stoltenberg, 'ani çöküş' için Afgan liderleri suçladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çöküşün çok ani olduğunu ve öngörülemediğini belirterek, "Afgan siyasi liderliği Taliban'a karşı duramadı ve Afganların umutsuzca istediği barışçıl çözümü elde edemedi." dedi.

Stoltenberg, Afganistan'daki durumla ilgili düzenlediği basın toplantısında, NATO'nun önceliğinin personelinin ve NATO için çalışan Afganların güvenli biçimde tahliyesi ve bunlardan bir kısmının halihazırda ülkeden çıkarılmış olduğunu, NATO'ya ait sivil personelin bu operasyonları düzenlemek için ülkede kaldığını söyledi.

"Başta Türkiye'nin olmak üzere NATO üyeleri ABD, İngiltere'nin askeri güçlerine havalimanı operasyonlarının güvenliğini sağlamada oynadıkları önemli rol için teşekkür ediyorum." diyen Stoltenberg, bugünkü toplantıda müttefiklerin tahliyeler için ek uçak göndereceklerini bildirdiklerini aktardı.

Taliban'a tahliyeleri kolaylaştırma çağrısı

Stoltenberg, Taliban'ı havalimanını kullanarak ülkeden çıkmak isteyenlere saygı duymaya ve çıkışlarını kolaylaştırmaya, sınırları, yolları açık tutmaya çağırdı.

"Afganistan'da sonsuza kadar kalmaya hiçbir zaman niyet etmedik." diyen Stoltenberg, son haftalarda beklenmeyen düzeyde askeri ve siyasi bir çöküş gördüklerini, Afgan güvenlik güçlerinin bir kısmının cesurca savaştığını ifade etti.

Stoltenberg, "Afgan siyasi liderliği Taliban'a karşı duramadı ve Afganların umutsuzca istediği barışçıl çözümü elde edemedi." değerlendirmesinde bulundu.

"Çöküş hızlı ve aniydi. Öğrenecek çok ders var." diyen Stoltenberg, "Elbette orada 20 yıldır bulunuyoruz. Milyarlarca dolar harcadık ve can kayıplarımız oldu. Elbette dönüp bunlara bakmalı ve ders almalıyız çünkü uluslararası terörizmle savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Müttefikler, farkındalık içinde riski aldı"

Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Taliban'ın tekrar kontrolü ele geçireceği riskinin her zaman farkındaydık. Askeri varlığımızı bitirmeye karar verdiğimizde bu açıkça dile getirilmişti. Ancak çöküşün hızı sürpriz oldu. Ancak müttefikler, farkındalık içinde riski aldı çünkü alternatifin sınırlı bir askeri varlıkla devam etmek değil, NATO birliklerinin ve güçlerinin sayısını artırarak daha fazla savaşa girmek olduğunu biliyorlardı."

Gözyaşları içinde ABD'nin kararını takip eden NATO'nun çekilmesinin yanlış olup olmadığını sorarak ve Taliban'ın tanınmamasını talep eden bir Afgan kadın gazetecinin sorusu üzerine Stoltenberg, özellikle kadınların son yıllarda kat ettiği mesafenin farkında olunduğunu ve NATO'nun sivil varlığıyla bunu desteklemeye devam edeceklerini belirtti.