Stoltenberg'den Çin'e Rusya çağrısı

Stoltenberg, Çinli Bakan Vang ile New York'taki BM Genel Kurulu sırasında gerçekleşen görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sonlandırması için Çin'e Rusya üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulundum." ifadesini kullandı.

NATO'nun insan hakları ve Tayvan konusundaki endişelerini de gündeme getirdiğini aktaran Stoltenberg, küresel güvenlik konusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi.