Stoltenberg'den yeni davet

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Rusya Konseyi üyelerini yeni görüşmeler yapmaya davet ettiğini belirtti.

Stoltenberg, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'nın çevresinde asker konuşlandırmasını ve bunun Avrupa'nın güvenliğine yönelik etkisini ele aldıklarını belirten Stoltenberg, NATO'nun, Rusya'yı gerilimi düşürmeye çağırdığını aksi durumda bunun bedelinin yüksek olacağını ifade etti.

Stoltenberg, geçen hafta NATO-Rusya Konseyi kapsamında bir araya gelindiğini anımsatarak, yapıcı sonuç elde etme hedefiyle yeniden masaya oturmaya hazır oldukların kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenbeg "Bugün NATO-Rusya Konseyi'nin tüm üyelerine bir dizi toplantı için davetiye gönderdim." ifadesini kullandı.

Bu toplantılarda, Rusya ile ilişkilerin konu edileceğini aktaran Stoltenberg, görüşmelerin askeri faaliyetlerinin risklerinin azaltılmasını, şeffaflığın artırılmasını ve iletişim kanallarının iyileştirilmesini içerebileceğini aktardı.

Stoltenberg, NATO'nun, Rusya'nın endişelerini dinlemeye hazır olduğunu ancak temel ilkelerinden taviz vermeyeceğini kaydetti.

"Rusya ile sağlam ve yapıcı ilişkiler istiyoruz"

Almanya Başbakanı Scholz da NATO'nun, Avrupa'nın güvenliğinin garantörü olduğunu belirterek, "Avrupa'da istikrara, barışa ve güvenliğe katkı sağlamamızın ne kadar önemli olduğunu bu günlerde görüyoruz." dedi.

Scholz, özellikle Ukrayna'da güvenliğin tehdit altında olduğunu ve bundan endişe duyduğunu ifade ederek, "Güvenlik konularındaki farklılıklar diyalog yoluyla açıklığa kavuşturulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'yı uluslararası hukuka uymaya çağıran Scholz, "Rusya'dan gerginliğin düşürmesini bekliyoruz. Bu, örneğin Ukrayna sınırındaki birliklerin azaltılmasını içerebilir." dedi.

Scholz, Rusya ile ciddi bir diyaloga girmeye hazır olduklarını belirterek, "Rusya ile sağlam ve yapıcı ilişkiler istiyoruz. Kalıcı bir gerilim olmasına ilgi duymuyoruz." diye konuştu.

Moskova'nın mutabık kalınan ilkelere bağlı kalmasını isteyen Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırganlığın ağır sonuçları olacağı uyarısını yineledi.

Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya silah ihraç edip etmeyeceğine ilişkin soruya da Alman hükümetinin, uzun yıllardır bu konuda benzer bir strateji izlediğini, bunun da öldürücü silahları ihraç etmemeyi içerdiğini kaydetti.