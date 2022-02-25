Stoltenberg konuştu: NATO ne yapacak?

NATO Zirvesinde liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantının basına açık kısmında yaptığı açıklamada "Rusya'nın saldırılarını en güçlü ifadeler ile kınıyoruz. Rusya'ya derhal askeri eylemlerini durdurma çağrısı yapıyoruz. Ukrayna'nın yanındayız. Ukrayna'nın kendini savunma hakkını savunuyoruz. Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız." dedi.