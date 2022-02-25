Stoltenberg konuştu: NATO ne yapacak?
NATO liderler zirvesinin basına açık kısmında kısa bir açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız." dedi.
Dünya 25.02.2022, 17:42
NATO Zirvesinde liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantının basına açık kısmında yaptığı açıklamada "Rusya'nın saldırılarını en güçlü ifadeler ile kınıyoruz. Rusya'ya derhal askeri eylemlerini durdurma çağrısı yapıyoruz. Ukrayna'nın yanındayız. Ukrayna'nın kendini savunma hakkını savunuyoruz. Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız." dedi.
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