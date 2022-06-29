Stoltenberg: Tarihi bir karar aldık, Türkiye'ye teşekkür ediyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin yeni Stratejik Konsept belgesini kabul ettiğini duyurdu.

Stoltenberg, "Rusya, 2010’daki stratejik konseptte dış ortak iken şimdi direkt tehdit olarak tanımlanıyor." dedi.

"Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Stoltenberg, "Dün akşam Türkiye ile yapılan anlaşma İsveç ve Finlandiya’ya davet kararının yolunu açtı. Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Tarihi bir karar aldık. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Ortaklarımıza, terörizmle mücadele kapasitelerini artırma ve ortak güvenlik tehditleriyle baş etme konusunda destek vereceğiz" diyen Stoltenberg, "Terörizmin her çeşidi, uluslararası barış ve refahın güvenliğine yönelik doğrudan asimetrik tehdittir. Terörizmle mücadele, ortak savunmamız için esastır." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'nın üyeliği konusunda kapımız her zaman açık" diyen NATO Genel Sekreteri, liderlerin Ukrayna'ya çok güçlü bir destek mesajı gönderdiklerini belirterek, "Ukrayna'ya daha fazla askeri malzeme, silah ve ağır silah gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'nun desteğine güvenebileceğinin altını çizdi.