Stoltenberg: "Türkiye ile görüşmeye devam ediyoruz"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını, Madrid'deki zirvede bu kapsamda görüşmelerin süreceğini söyledi.

Stoltenberg, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Brüksel'deki NATO karargahında ortak basın açıklaması yaptı.

Stoltenberg, Andersson ile son haftalarda sık iletişim içinde olduğunu, hem kendisinin hem de onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de konuştuğunu söyledi.

Türkiye'nin endişelerinin meşru olduğunu ve giderilmesi gerektiğini yineleyen Stoltenberg, "Başka hiçbir müttefik Türkiye kadar teröristlerce mağdur edilmedi, buna terör örgütü PKK da dahil." dedi.

Madrid zirvesinde terörle mücadele için özel oturum

Stoltenberg, "Terörle mücadelede çabalarımızı iki misline çıkarmamız gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Bu nedenle Madrid'deki zirvede NATO'nun terörle mücadele çabaları için özel bir oturum planladım. Yine bu nedenle İsveç, Türkiye'nin endişelerini gidermek için son günlerde somut adımlar attı." diye konuştu.

İsveç'in, "mevzuat değişikliği, PKK'ya karşı yeni polis soruşturmaları, Türkiye'nin iade taleplerine yönelik incelemeler" gibi somut adımlar attığını belirten Stoltenberg, "İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil (Türkiye'nin) güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İsveç zirveden önce sonuç bekliyor

Andersson da Türkiye'nin dile getirdiği konularla ilgili Finlandiya ve NATO ile birlikte bir anlayışa varmayı amaçladıklarını belirterek, "Geçen cumartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. İyi ve yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Bugün üç ülkeden üst düzey yetkililerin NATO karargahında bir araya geldiğini aktaran Andersson, "Diyaloğun ideal olarak zirveden önce başarıyla sonuçlanmasını umuyorum." dedi.

Andersson, İsveç'in NATO üyesi olmasının Türkiye'nin de güvenliğine katkıda bulunacağını dile getirerek, "Terörizme karşı tüm biçimleri ve tezahürleriyle mücadeleye bağlıyız. NATO'nun terörle mücadele politikasına tamamen bağlı kalacağız ve bu çabalarda aktif rol alacağız. PKK'ya karşı duruşumuz çok net. Avrupa Birliği'nde terör örgütü olarak listeleniyor ve İsveç tarafından da öyle kabul ediliyor." diye konuştu.

İsveç'in attığı adımlar

Ülkesinin son dönemde terörle mücadelede önemli adımlar attığını savunan Andersson, şöyle devam etti:

"Son yıllarda, teröristlerin finanse edilmesine karşı yasaları birkaç kez kuvvetlendirdik. İsveç'in terör yasası 30 yıldaki en büyük revizyonundan geçiyor. Yeni ve daha sert Terör Suçları Yasası, daha geniş bir kapsam ve en yüksek cezalarla temmuzun ilk günü yürürlüğe girecek."

Ayrıca, anayasa değişikliği üzerinde çalışıldığını ifade eden Andersson, şunları söyledi:

"Türkiye'nin gündeme getirdiği konulardan biri de İsveç'in Türkiye'nin iade talebine verdiği yanıtla ilgili. Bu konular, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi uyarınca hukuk sistemimiz tarafından hızlı ve dikkatli bir şekilde ele alınıyor. İsveç teröristler için güvenli bir liman değil ve olmayacak. Güvenlik tehdidi oluşturabilecek kişileri sınır dışı etmek için ilgili makamlar yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu anda işlenmekte olan önemli sayıda vaka var."