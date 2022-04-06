Stoltenberg: Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var. Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla destek vermelerini bekliyoruz" dedi.