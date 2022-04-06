Stoltenberg: Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla destek vermelerini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
Dünya 06.04.2022, 17:04
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var. Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla destek vermelerini bekliyoruz" dedi.
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