Kennedy suikastıyla ilgili yeni iddia

İki üst düzey istihbaratçının yazdığı kitapta, ABD Başkanı John F. Kennedy’ye suikast düzenleyen Oswald’ın KGB ajanı olduğu ve talimatı dönemin Sovyetler lideri Kruşçev tarafından verildiği iddia edildi.

ABD’nin istihbarat servisi CIA’in 1993 - 1995 yılları arasında direktörü olan R. James Woolsey ile Romanya’nın eski lideri Nikolay Çavuşesku’nun casus şefi olan Ion Mihai Pacepa’nın yazdığı kitap, 1963’te gerçekleşen ABD Başkanı John F. Kennedy suikastıyla ilgili yeni iddiaları gündeme getirdi.

Talimat Kruşçev’den

28 Şubat’ta yayımlanacak Ejderha Operasyonu: Kremlin’in Amerika’ya Karşı Gizli Savaşının İç Yüzü adlı kitapta John F. Kennedy’yi öldüren Lee Harvey Oswald’ın suikast talimatını, dönemin Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev’den aldığı öne sürüldü. Kitaba göre, eski bir Amerikan askeri olan Oswald, 1957’de Rus istihbarat teşkilatı KGB için işe alındı. Milliyet'in haberine göre; 1959’da Sovyetler Birliği’ne sığınan Oswald, Kennedy’yi öldürme görevi verilmeden önce 1960’da ABD pilotu Gary Powers’ın vurulmasını sağlayan bilgileri temin etmek de dahil olmak üzere Sovyetler Birliği için birkaç yıl çalıştı.

“Kodlar doğru okunmadı”

Suikast görevinin muhtemelen Kruşçev tarafından 1962’de Oswald’a verildiğini yazan Woolsey ile Pacepa, daha sonra Sovyetler Birliği yetkililerinin bu kararın ABD ile nükleer savaşa neden olabileceği endişesiyle suikasttan vazgeçtiklerini öne sürdü. Ancak iddiaya göre, Oswald görevi feshedilse bile Kruşçev’in kendisine olan güvenini boşa çıkarmamak için suikastı 1963’te gerçekleştirdi. İddialarını Kennedy suikastını aydınlatmak için hazırlanan 1964 Warren Komisyonu Raporu’na dayandıran yazarlar, rapora gizlenen kodların şu ana kadar doğru yorumlanmadığını söyledi.

Suikasttan önce Meksika’ya gitmiş

Kitabın yazarları iddialarının bir kanıtı olarak, Oswald’ın Kennedy suikastından iki hafta önce Meksika’nın başkenti Meksiko’da KGB’nin yurtdışı suikastlara odaklanan 13’üncü departmanında görevli Yoldaş Kostin adlı bir kişiyle görüştüğünü belirttiği mektubunu gösterdiler. Ayrıca yazarlar, Oswald’ın cinayetten sonra Sovyetler Birliği’ne kaçmayı planladığını, bu nedenle 1 Temmuz 1963’te

ABD’deki Sovyet Büyükelçiliği’ne kendisi, eşi ve kızları için vize talep eden bir mektup yazdığını belirttiler.

Kitabın yazarlarından R. James Woolsey, şu anda 79 yaşında. Diğer yazar Ion Mihai Pacepa ise 14 Şubat’ta corona virüs nedeniyle 92 yaşında öldü. 1978’de Romanya’dan ayrılan Pacepa, ABD’de siyasi sığınma verilmiş bir düşman ülkenin en yüksek rütbeli istihbarat yetkilisiydi.

Kaynak: NTV