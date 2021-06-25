SunExpress'ten açıklama: Başlıyor

THY ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, yarından itibaren AB vatandaşı olmayan ve son 14 gün içinde aşı olmuş yolcuların Almanya'ya girişine izin verileceğini duyurdu.

THY ve Lufthansa'in sosyal medya hesabından, "Yarından itibaren Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan ve Paul-Ehrlich Enstitüsü’nün internet sitesinde belirtilen koşullar doğrultusunda son 14 gün içinde tamamen aşı olmuş yolcuların, herhangi bir seyahat amacıyla (örneğin turistik seyahat veya aile/arkadaş ziyareti) Almanya'ya giriş yapmalarına izin verileceğini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." açıklaması yapıldı.