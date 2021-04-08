Süpermen çizgi romanına rekor fiyat

Alıcısının isminin açıklanmayan satışta şimdiye kadar en yüksek miktar ödemesi yapıldı.

eBay'de yapılan açık artırmada, "Action Comics No. 1" serisinin Süpermen kahramanın ilk kez ortaya çıktığı 1938 tarihli nüshasının 3,2 milyon dolara satıldığı bildirildi. Bunun, bir çizgi roman için şimdiye kadar verilen en yüksek tutar olduğu sanılırken, aynı serinin yüksek kalitedeki benzeri bir nüshası 2011 yılında 2,1 milyon dolara satılmıştı.

Kaynak: TRT Haber