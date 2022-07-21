"Suriye'deki kimyasal silahlar programı dosyasında hiç ilerleme kaydedilmedi"

New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Suriye'deki kimyasal silahlar konusunda gerçekleştirilen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda konuşan Nakamitsu, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Teknik Sekreterliğinin baş uzmanına, "Suriye makamlarının" her seferinde giriş vizesi vermemesi üzerine, Şam'da 25'inci tur istişarelerin gerçekleştirilememesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Nakamitsu, "Bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Suriye hükümetini Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin VII. maddesinin 7. paragrafında belirtildiği üzere Teknik Sekreterlik ile iş birliği yapmaya ve silahların konuşlandırılması konusunda düzenlemeleri kolaylaştırmaya çağırıyorum." dedi.

"Kimyasal silah kullanımı, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir ve ortak insani değerlerimize bir hakarettir. Bu korkunç silahların bir daha kullanılmamasını ve sadece Suriye'de değil, her yerde imha edilmesini sağlamak için uyanık olmalıyız." diyen Yüksek Temsilci, BM'nin bu silahları kullananlardan hesap sorulması için tüm üye devletlerle birlikte çalışmaya kararlı olduğunu belirtti.

Nakamitsu ayrıca, Suriye rejiminin, Kasım 2018'de Barzeh tesislerinde bulunan kimyasal bir maddenin keşfiyle ilgili iş birliğine yanaşmadığı bilgisini paylaştı.

Suriye rejimi, 13 Eylül 2013'te KSYÖ'ye dahil olmuş ve aynı ay BMGK, Suriye'nin kimyasal silahlarına ve KSYÖ'ye katılımından bir ay önce Doğu Guta'da gerçekleştirdiği katliama ilişkin 2118 sayılı kararı kabul etmişti.

21 Nisan 2021'de KSYÖ Taraf Devletler Toplantısı'nda alınan kararla, Suriye'de Beşşar Esed rejim güçlerinin Mart 2017'de Latamne'de ve Şubat 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullandığının tespit edilmesinin ardından, bu ülkenin bazı üyelik hakları askıya alınmıştı.