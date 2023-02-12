Suriye enkaz altında unutuldu

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu bölgeler arasında yer alan Suriye'nin kuzeyi resmen enkaz altında kaldı. Dünyanın birkaç ülkesi dışında Suriye'ye yardım gönderen olmadı. Kendi yarasını sarmaya çalışan Türkiye'den ise kısıtlı da olsa yardımlar ulaşıyor.

ABD'nin tanınmış gazetelerinden Washington Post'ta (WP) yeni yayımlanan "Depremin vurduğu Suriye'de hiç gelmeyen yardım için umutsuz bekleyiş" başlıklı haberde ülkenin muhaliflerin kontrolündeki bölgelerinden izlenimler aktarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 5. gününde Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesini ziyaret eden WP muhabiri, "Ülkenin bu unutulmuş kesiminde hiçbir uluslararası yardım görevlisi yoktu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından yardım gönderilirken Suriye'nin yalnız kaldığı öne sürülen haberde "Ülke, 10 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta defalarca yaptığı gibi kendi yaralarını kendisi sarmak zorunda kaldı" ifadesine yer verildi.

Haberde Cinderes'te cuma sabahı itibarıyla 850 cesedin çıkarıldığı ama yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirtildi. Devamında Belediye Başkanı Mahmud Hafar'ın "Yardım istedik ama hiç gelmedi" sözleri aktarıldı.

"BURADA NE OLDUĞUNU KİMSE BİLMİYOR OLABİLİR"

WP muhabiri, Birleşmiş Milletler'e haber verilmesini isteyen bir depremzedenin kendilerine yaklaşıp şunları söylediğini yazdı:

Belki de Cinderes'te ne olduğunu bilmiyorlardır. Kimse bunu görüp de gelmemezlik edemez.

Haberde muhaliflerin kontrol ettiği bölgede depremden önce de 4,1 milyon kişinin insani yardıma muhtaç yaşadığı ve sağlık hizmetlerinin halihazırda "pamuk ipliğine bağlı olduğu" öne sürüldü.

Afrin'deki doktorlardan görüş alan WP, depremzedelerin yaklaşık yüzde 70'inin Cinderes'ten geldiğinin tahmin edildiğini aktardı.

WP, 53 yaşındaki acil servis hemşiresi Ahmet Sakar'ın "Çoğu hastayı ampütasyon için sevk etmek zorunda kaldık" ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), dün yaptığı açıklamada muhaliflerin elindeki İdlib'e 14 kamyon insani yardım gönderdiklerini ve bunun depremden sonra yapılan ikinci sevkiyat olduğunu duyurmuştu.

Muhaliflerin elindeki bölgelerde çalışmaları sürdüren Beyaz Baretliler'in başkanı Raid Salih ise dün, depremden sonra bölgeye ulaşan ilk tırların pazartesi varması planlanan başka malzemeleri taşıdığını söylemişti. Salih, deprem amaçlı uluslararası yardımın kendilerine çok geç ulaştığını ve bunun sadece yıkılan binaları kaldırmaya yarayacağını belirtmişti.

WP, Cinderes'te gördükleri tek yardımın yerel kuruluşlardan geldiğini, bunun da üstü açık kamyonlarla dağıtılan battaniyeler ve gıda kumanyalarıyla sınırlı olduğunu öne sürdü.

Öte yandan dün Suriye devlet medyası, Beşar Esad hükümetinin isyancıların kontrolündeki bölgelere insani yardım ulaştırılmasına onay verdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada yardımların BM, Suriye Kızılayı ve Kızılhaç aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağının "garantisinin verildiği" belirtildi. Bu yardımların ne zaman ulaştırılacağı detaylandırılmadı.

Beyaz Baretliler, en son kendi kontrollerindeki bölgede can kaybının 2 bin 166'ya yükseldiğini bildirdi. Devlet medya ajansının Şam yönetimi kontrolündeki bölgeler için açıkladığı ölü sayısı da 1387 olarak güncellendi.

Böylece ülkede depremde ölenlerin sayısı 3 bin 553'e çıktı.

CAN KAYBI 6 BİNE YÜKSELEBİLİR

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye merkezli depremde Suriye'de enkaz altından henüz çıkarılamayan ve ulaşılamayan kişilerle birlikte yaşamını yitiren kişi sayısının 6 bini aşması bekleniyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) haberine göre, deprem sonucu Suriye'de hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 504'e yükseldi.

Depremden etkilenen Suriye'nin kuzeyinde son durum ve acil ihtiyaçlar Depremden etkilenen Suriye'nin kuzeyinde son durum ve acil ihtiyaçlar

SOHR, rejim kontrollü bölgelerde bin 971 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken Suriye'nin kuzeyinde muhalif grupların kontrolündeki bölgelerde ise 2 bin 533 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini geçti. SOHR ayrıca depremde hayatını kaybedenlerin olayın hemen ardından defnedilmesi sebebiyle, ölü sayısının tam netleşemediğini, bu sebeple ölü sayısının elde edilen verilerden daha fazla olabileceğine işaret etti.

Öte yandan SOHR'a göre, Suriye'de enkaz altında kalan ve ulaşılamayan yüzlerce kişiyle birlikte deprem sonucu hayatını kaybeden kişi sayısının 6 bini aşacağı düşünülüyor.

İdlib merkezli Kurtuluş Hükümeti tarafından yayımlanan verilere göre ise, muhalif kontrollü alanlarda hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 599'a ulaştı.