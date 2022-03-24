Suriye’deki Rus askerleri Ukrayna’ya gidiyor

Rusya-Ukrayna savaşı Suriye’deki dengeleri de değiştirdi. Yerel haber kaynakları, Rus askerlerinin Ukrayna’ya gönderildiğini öne sürdü. Askerlerin Lazkiye’deki Hmeymim hava üssüne transfer edildiği ve yola çıktıkları belirtildi. Rus güçlerinin Halep’te boşalttıkları üslere Suriye rejimi askerlerinin yerleştirildiği ifade edildi. Savaşın beşinci haftasında büyük zayiatlar veren Rus ordusunun gücünü artırmak için bu yola başvurduğu iddia edildi. Suriye’de 30 ile 45 bin civarında Rus askeri bulunduğu tahmin ediliyor. Suriye’de tecrübe kazanan bu askerlerin Ukrayna savaşına taze kan olarak gönderildiği öne sürülüyor.

40 BİN SURİYELİ SAVAŞÇI GİTTİ

Suriye’deki Rus güçleri, Ukrayna’da kendi saflarında savaştırmak üzere paralı asker toplamak için harekete geçmişti. Bu amaçla başkent Şam ile Halep, Hama, Lazkiye, Deyrizor, Rakka ve Dera illerinde toplam 14 kayıt merkezi açıldı. Suriye’deki Rus özel kuvvetlerinin sorumluluğundaki merkezlere, “Şebbiha” olarak adlandırılan Esed rejimi destekçisi milislerden ve Rusya güdümündeki rejim yanlısı 5. Kolordu isimli birlikten binlerce kişi başvurdu. Yerel kaynaklar, 40 bin Suriyeli savaşçının Rus güçlerine katıldığını duyurdu, fakat gelişme henüz doğrulanmadı.

BİNLERCE SİVİL ÖLDÜ

Rusya’nın Suriye’deki fiili savaşının büyük kısmı, muhaliflerin elinde bulunan bölgelere düzenlediği hava saldırıları oluşturuyor. Kara müdahalesi ise esas olarak askeri danışmanlık ve güvenlik devriyelerini içeriyor. Rus askeri polisi çoğunlukla, rejimin 2018’den bu yana bölgeyi muhalefetten geri almasını yöneten “uzlaşma sürecini” resmi olarak denetledikleri güney Suriye’de görev yapıyor. Rusya’nın Suriye’ye müdahalesinden bu yana, Rus askerleri ve uçakları yaklaşık 7 binden fazla sivili öldürdü.