Myanmar'ın eski lideri Suu Çii'ye yeni suçlamalar

Myanmar'da gözaltına alınarak askeri darbeyle iktidarına son verilen eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'ye, yargılandığı askeri mahkemede yeni suçlamalarda bulunuldu.

Basına konuşan Suu Çii'nin avukatı Khin Maung Zaw, askeri mahkemenin bugünkü duruşmada, ülkedeki Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Suu Çii'yi, Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etmekle suçladığını bildirdi.

Suu Çii'nin bir sonraki duruşmasının 1 Mart'ta görüleceğini söyleyen avukat Zaw, müvekkilinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

1 Şubat'ta gözaltına alınan Suu Çii daha önce, ülkenin ithalat ve ihracat kanunlarını ihlal etmekle suçlanmıştı.

Avukatı dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gözaltı süresi dolması beklenen Suu Çii'nin 17 Şubat'a kadar gözaltında tutulacağını belirtmişti.

Tren seferlerini durdurdular

Öte yandan darbe karşıtı protestocular, Yangon'dan güney kenti Mawlamyine'ye giden bir yolcu trenini durdurarak demir yolunda gösteri yaptı.

Protestoya dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler, dünya basınında büyük yankı buldu.

Başkent Nepido ve Yangon şehirlerinde sabah saatlerinde başlayan protestolar ise gün içinde geniş katılımla devam etti.

Myanmar ordusu, protestocuların organize olmalarını önlemek için internet erişimine yasak getirmişti.

Burma İnsan Hakları Ağı daha fazla yaptırım istedi

Londra merkezli Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN) ise yazılı açıklamasında, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin Myanmar'daki askeri yönetime dair aldığı kararların ardından üye ülkelere, "somut tedbirler almaları" çağrısında bulundu.

BHRN Direktörü Kyaw Win, BM İnsan Hakları Konseyinin Myanmar'daki seçilmiş hükümet üyelerinin serbest bırakılması ve güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik şiddetten kaçınmasına yönelik kararından memnuniyetini dile getirerek, "Şimdiye kadar alınan tedbirler, Burma ordusunun gücünü sağlamlaştırması ve sivillere zarar vermesini önlemeye yetmeyecektir. ABD'nin Burma ordusuna yaptırım kararı almasının ardından daha fazla ülkenin yaptırım kararı alması gerekmektedir." dedi.

Darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınadı. Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında geldi. ABD Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine aldı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulundu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı aldı.

AA

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 17:50