Suudi Arabistan'dan hac için karar

İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan ve iki kaynağa dayandırılan habere göre; Suudi Arabistan'ın, Kovid-19 vakalarının küresel çapta artması, dünyada yeni varyantların ortaya çıkması ve pandeminin ülkede daha da yayılması riskinden dolayı, hac ibadetinin bu sene de yapılmaması yönünde karar alacağı belirtildi.

RESMİ KARAR KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Reuters'a konuşan Suudi yetkililer, yurtdışından gelenlere hac yasağı konması durumunun halen daha tartışıldığını söylerken, kesin kararın kısa bir süre içerisinde verileceği aktarıldı.

AŞILANMIŞ VE BAĞIŞIKLIK KAZANMIŞ OLANLARA İZİN ÇIKABİLİR

Ajansa konuşan kaynaklardan biri, Suudi yönetiminin planının başlangıçta, yurt dışından kısıtlı sayıda ve sadece aşılanmış ya da hastalığı atlatmış hacı adaylarına izin vermek olduğunu söyledi.

Diğer kaynak ise, hac ibadetine katılacak kişilerin yaşına da kısıtlamalar uygulanacağını kaydetti.

RİYAD YÖNETİMİ UMREYE DE "AŞILANMA VE BAĞIŞIKLIK" ŞARTI GETİRİLMİŞTİ

Suudi Arabistan, Ramazan ayıyla birlikte sadece koronavirüse karşı bağışıklık kazananların umre yapabileceğini duyurmuştu ve bağışıklığı 3 kategoriye ayırmıştı.

O dönem Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı bağışıklığı şöyle kategorize etmişti:

İki doz aşıyı da almış olmak,

Aşının üzerinden en az 14 gün geçmiş olması,

Hastalığı geçirip iyileşmiş olmak.

Kaynak: Haber 7