Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi: Suudi Arabistan 5 veya 10 yıl önceki Krallık değil

Rima bint Bender CNN International sunucusu Becky Anderson’a verdiği röportajda, “Açıkçası tartışma noktasına geldik. Birçok insan bunu politize etmeye çalıştı. Ancak şimdi bunu paydaşlardan duyuyorsunuz. Bunu belirleyen 40 veya 50 yıllık deneyime dayalı siyaset değil, tamamen ekonomi. Biz kimsenin siyasetine karışmayız. Tarihsel olarak yaptığımız gibi sadece enerji piyasası aracılığıyla ekonomi için bir denge ve istikrar unsuru olarak katılıyoruz” ifadelerini kullandı.



Şarku'l Avsat'ın edindiği bilgiye göre, Prenses Rima, ülkesinin her alanda hemfikir olduğu veya olmadığı herkesle iletişim kurma politikasına sahip olduğuna değindi.



Ülkesinin Rusya’ya karşı taraflı olduğuna ilişkin bir soruya ise Rima, “Savaş esirlerini serbest bırakmamıza izin veren Rusya ile olan ilişkimiz” şeklinde cevap vererek, “ Arabulucu ve muhatap olarak rolümüze baktığımızda Ukrayna'ya 400 milyon dolardan fazla insani yardımda bulunduk. Ukrayna'dan ayrılan ve Polonya'ya taşınan mültecilere güvenli erişim sağlamak için Ukrayna ve Polonya ile 10 milyon dolar temin etmek üzere işbirliği yaptık. Yaptığımız şey bu. Bu ortaklığımızın değeri. Bu Rusya'ya karşı bir taraflılık mı? Hayır” şeklinde konuştu.



Suudi Arabistan’ın ABD ile olan ilişkilerine de değinen Rima, “Dünya, ABD ile ilişkisi olmadan yapamaz. Bunda şüphe yok. ABD 80 yıldır stratejik müttefikimiz ve 80 yıldır ortağımız. Bildiğiniz gibi pek çok insanın Krallıkla olan ilişkiyi yeniden düzenlemekten veya gözden geçirmekten bahsettiğini duyuyorum. Bunun olumlu olduğunu düşünüyorum. Suudi Arabistan Krallığı 5 yıl önceki krallık değil, 10 yıl önceki krallık da değil.” ifadelerini kullandı.

Şarku’l Avsat