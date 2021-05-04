Suudi Arabistan yüksek çözünürlüklü Hacerü'l Esved taşını paylaştı

Suudi Arabistan tüm Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Hacer'ül Esved'in yüksek çözünürlüklü görüntülerini paylaştı.

Her yıl Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar Kabe'yi tavaf eder ve Hacerül Esved taşını selamlarlar. Kabe'yi tavaf etmek farz, Hacer'ül Esved'i selamlamak ise sünnettir. Hacer'i Esved adıyla da bilinen taşın cennetten geldiğine iman edilir. Tıpkı Kabe gibi Hacerül Esved de tüm Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilir.

Arapçada Hacer taş anlamına gelir. Esved ise siyah demektir. Siyah renkli kutsal taş, Allah'ın emriyle Cebrail tarafından yeryüzüne indirilmiş ve büyük tufan zamanında da Hz. Nuh tarafından korunmuştur.

Hacerül Esved taşı, Hz. İbrahim'in peygamber olduğu dönemde Kabe'ye yerleştirilmiştir.