Tag Hauer'in Süper Mario temalı kol saati 3 saatte tükendi

İsviçreli lüks saat markası Tag Hauer'in Japon bilgisayar oyunları firması Nintendo'nun en ünlü karakterlerinden Süper Mario temalı saatleri yüksek fiyatına rağmen çıktığı gün tükendi.

Analog saatlerle "dijital akıllı saatlerin" birçok özelliğini içinde barındıran ürün, Avrupa'da 15 Temmuz sabah saat 10.00'da satışa sunuldu.

2 bin 150 dolar fiyatla satılan ve sadece koleksiyoncular için 2 bin adet üretilen Süper Mario temalı kol saati, yaklaşık 3 saat içerisinde tükendi.

Tag Hauer, resmi internet sitesinde Süper Mario temalı kol saatlerinin özelliklerini açıkladı. Ön kadranında Süper Mario karakterinin farklı ara yüzlerinin gösterildiği saat, bulunduğunuz ortama göre farklı animasyonlar kullanıyor. Saat analog görünümüne rağmen, Google Suite'de yer alan e-posta, takvim ve diğer özellikleri de kullanabiliyor.

50 metre derinliğe kadar su geçirmezlik özelliğine sahip saat, 430 mAh pille çalışıyor ve tek şarjda 24 saat boyunca kullanılabiliyor. Pusula, nabız ve hız ölçer gibi özelliklere sahip kol saati, bir adet plastik ve bir adet de deri kordonla birlikte geliyor.

Yeni teknolojik aygıtlarla ilgili analizler yapan popüler internet sitesi Gizmodo, Tag Hauer'in Süper Mario temalı kol saatinin sıradan bir "akıllı saat" olduğunu belirtmiş, ürünün görünüşü için de "çirkin" yorumunda bulunmuştu.

Kaynak: Euronews