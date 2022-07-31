Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu

Türkiye'nin girişimleriyle uygulamaya konulan "tahıl koridoru" planı işlemeye başladı. İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılmasının ardından ilk geminin yüklendiği haberi geldi.

Geminin mısır yüklü olduğu kaydedilirken, boş gemiler ve yükü tahıl olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyeceği bildirildi. 16 gemi konvoy halinde ayrılacak.

İlk durak İstanbul olacak. Gemiler, yola çıktığı andan itibaren İHA'larla ve uyduyla izlenecek. Ukrayna limanlarından gelecek ilk geminin 3 Ağustos'ta Türk karasularında olması bekleniyor.

İLK GEMİ AÇLIK TEHLİKESİ OLAN SOMALİ'YE

Dünyada en az gelişmiş ülkelerin karşı karşıya kaldığı açlık tehlikesinin önüne geçilmesinde Türkiye kritik misyon üstlendi. Ankara'nın girişimleriyle ilk tahıl gemileri açlık tehlikesi bulunan Afrika ülkelerine gidecek. Bu kapsamda Odessa limanından çıkacak geminin Somali'ye ulaşması bekleniyor. BM yetkilileri geminin Somali'ye seyahat süresinin bir buçuk ayı bulabileceğini söyledi.

ŞEFFAF BİLGİ VERMELERİ GEREKECEK

25 milyon ton tahılı dünyaya ulaştıracak koridorun bütün kontrolü İstanbul'da kurulacak merkezde gerçekleştirilecek. Küresel gıda fiyatlarını düşürecek koridorun etkin şekilde çalışması için önlemler alındı. Buna göre gemilerin takibi uydudan ve İHA'larla yapılacak. Kontroller varış limanında gerçekleştirilecek. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak. Rusya da tahıl ve gübre ihracatı yapabilecek.

BM: TÜM ŞARTLAR HAZIR

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski dün bir kez daha tahıl sevkiyatı ile ilgili olarak açıklama yaptı. Önceki gün Odessa limanında Türk bandıralı gemiyi ziyaret eden Zelenski, hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Birlemiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada ise gemilerin hareketi için şartların hazır olduğu kaydedildi.