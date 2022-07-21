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Tahıl sevkiyatı anlaşması yarın İstanbul'da imzalanacak

Tahıl sevkiyatı anlaşması yarın Dolmabahçe Ofisi'nde saat 16.30'da imzalanacak.

Dünya 21.07.2022, 20:45 21.07.2022, 21:18
Tahıl sevkiyatı anlaşması yarın İstanbul'da imzalanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla yarın saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
#tahıl sevkiyatı anlaşması #recep tayyip erdoğan #Antonio Guterres
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