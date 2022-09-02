Tahıl sevkiyatında 1 ay geride kaldı

Tahıl koridoru imzalanan tarihi anlaşmanın ardından vakit kaybetmeden işlemeye başladı. İlk geminin hareket etmesinden bu yana tam bir ay geride kaldı.

İlk gemi Odesa Limanı'ndan hareket eden ve 27 bin ton mısır taşıyan Razonii'ydi. 1 Ağustos'ta yola çıktı. Bu gemiyi onlarcası takip etti.

Ukrayna'da üçlü zirve

Tahıl sevkiyatı başarılı bir şekilde devam ederken 18 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü zirvede bir araya geldi.

Bu görüşmeden iki gün sonra Guterres bu kez Türkiye'deydi. Tahıl gemisine bindi, denetime katıldı.

Tahıl sevkiyatı hızlandı

1 Eylül itibarıyla yani geride kalan ilk bir aylık süreçte, koridordan seyre çıkan gemi sayısı 150'ye yaklaştı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması, tüm dünya için çok önemli çünkü, küresel ayçiçeği ürünü tedarikinin neredeyse yarısını Ukrayna karşılıyor.

Tahıl koridoru, başarıyla yürütülen denge politikası sayesinde barış umudunun tek adresinin Türkiye olduğu bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. Etkin uzlaştırıcı rolüyle takdir topladı.

TRT Haber / Süleyman Kaçmaz